Украина и Бразилия могут "воскресить" совместную космическую программу

Новости Украины:Зеленский и Болсонару обсудили возможность перезапуска космического проекта.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Бразилии Жаир Болсонару в рамках визита в Японию обсудили возможности роста товарооборота между двумя странами и перспективы инвестирования.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии", - сказал Зеленский на встрече, сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Он предложил возобновить работу правительственной комиссии для согласования всех позиций в этом вопросе.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас презентуем много проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Киев предложил перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара" в Бразилии.

Кроме того, президент Украины поблагодарил за поддержку Бразилией территориальной целостности и суверенитета страны.

Болсонару пригласил Зеленского в Бразилию и принял его приглашение посетить Украину в 2020 году.

Заключенный Бразилией и Украиной в 2003 году договор о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя (РН) "Циклон-4" на пусковом центре "Алкантара" (Бразилия) был в одностороннем порядке денонсирован бразильской стороной летом 2015 года, решение о денонсации договора вступило в силу летом 2016 года.