Задержание Асеева в ОРДО: МИД отправило "письмо счастья" в Россию

Новости Украины:МИД выразил протест России в связи с "судебным решением" боевиков "ДНР" о лишении свободы журналиста Асеева.

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" российской оккупационной власти в Донецке относительно лишения свободы гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева на 15 лет за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Незаконное содержание и псевдоприговор Станиславу Асееву в очередной раз подтвердили, что оккупационный режим рассматривает независимую журналистику как одну из главных угроз своего функционирования. Недаром УВКПЧ ООН в своем докладе о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 мая по 15 августа 2019 года отдельно отметил отсутствие возможностей для публичного выражения критических взглядов на оккупированной части Донбасса", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули также, что незаконное лишение свободы является в Украине уголовным преступлением.

"Все причастные к удержанию Асеева будут привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Мы требуем от Российской Федерации немедленного освобождения Асеева и всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Призываем международное сообщество осудить незаконное лишение свободы гражданина Украины Асеева и усилить давление на РФ с целью безусловного освобождение всех граждан Украины, которые содержатся в качестве заложников на территории России и временно оккупированных территориях Украины", - отметили в министерстве.

Как сообщила сегодня Радио Свобода, боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" 22 октября объявили об "осуждении" Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении подконтрольной России группировки "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.