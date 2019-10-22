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Украина, Грузия и Беларусь обсудили важные вопросы в сфере транспорта

Украина, Грузия и Беларусь обсудили важные вопросы в сфере транспорта
19:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mtu.gov.ua

Новости Украины:Страны планируют совместные инфраструктурные проекты.

Украина, Беларусь и Грузии создадут трехстороннюю рабочую группу, которая будет работать над реализацией совместных инфраструктурных проектов.

Соответствующий протокол был подписан во время встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Акаки Сагхирашвили и заместителем министра транспорта Республики Беларусь Андреем Ивановым 22 октября, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

"По итогам встречи подписан протокол, который предусматривает активное развитие трехстороннего сотрудничества в сфере транспорта и логистики с использованием транспортно-логистической инфраструктуры Беларуси, Украины, Грузии и создание трехсторонней рабочей группы для обсуждения тарифов, объемов и видов грузов, оптимизации времени транспортировки грузов и т.д.", - говорится в сообщении.

"Нас интересует их опыт": Криклий на встрече с премьером Грузии (Фото)

Планируется, что в трехстороннюю рабочую группу войдут эксперты морской и речной отрасли, железнодорожной отрасли и представители транспортных ведомств.

"Рабочая группа будет изучать потенциальные грузы, прогнозировать объемы, а также возможности финансирования фидерных перевозок, которые станут продолжением водного маршрута Беларусь - Украина, далее в Грузию и страны Азии. Я уверен, что это даст новый толчок развитию транспортных перевозок между нашими странами", - отметил Криклий.

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Украина, Беларусь, Грузия, Владислав Криклий.
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