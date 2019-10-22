Признание Голодомора геноцидом: "Голос" беспокоят сомнения Бундестага

Новости Украины:В "Голосе" надеются, что Бундестаг признает Голодомор в Украине геноцидом.

Лидер партии "Голос", народный депутат от одноименной фракции Святослав Вакарчук обеспокоен информацией о том, что немецкий Бундестаг может не признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Мы в партии "Голос" искренне надеемся, что Бундестаг примет решение, которое признает Голодомор геноцидом, ведь признание на международном уровне - это единственный способ избежать повторения страшных трагедий в будущем", - написал Вакарчук на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Он отметил, что в мае петиция в Бундестаг о признании Голодомора геноцидом набрала 56 тыс. подписей и сообщил, что также поддерживал ее.

"Голодомор, как и Холокост - это преступление геноцида. Оба было совершено тоталитарными режимами. Поэтому мы с тревогой воспринимаем новость, что немецкий парламент может не принять идею признания Голодомора геноцидом", - подчеркнул Вакарчук.

Как сообщалось, 21 октября Петиционной комитет парламента Германии (Бундестага) на открытом заседании рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, однако Министерство иностранных дел Германии выступило за отклонение соответствующей петиции, пишет Deutsche Welle со ссылкой на члена комитета, депутата от ХДС Арнольда Фаатца.

По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора в Украине 1932-33гг геноцидом появилась в мае текущего года и собрала более 56 тысяч подписей – больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч.