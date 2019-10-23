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В Кабмине хотят дать переселенцам право голоса

В Кабмине хотят дать переселенцам право голоса
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины:Минветеранов готовит законопроект о местных выборах, которым предусмотрено расширение прав переселенцев.

Предоставление внутренне перемещенным лицам права голоса на местных выборах - один из ключевых моментов законопроекта, над которым работает профильное министерство вместе с экспертами.

Об этом заявила в Херсоне министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время общения с вынужденными переселенцами.

"Это один из первых законопроектов над которым мы сели работать с экспертной средой. Совместно, наравне с Офисом Президента, создана рабочая группа, а также на уровне Кабмина - это наша общая задача с Аленой Бабак, министром развития громад и территорий Украины. Это как раз то, что я сказала о своей миссии - сделать так, чтобы вы полностью интегрировались в громадах, где проживаете, и избирательное право, право голоса на местных выборах - это один из ключевых моментов этого законопроекта", - отметила министр.

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По ее словам, законопроект будет обнародован для публичного обсуждения.

Нынешнюю ситуацию прокомментировал общественный омбудсмен ОПОРЫ по защите избирательных прав граждан в Херсонской области Вячеслав Гусаков: "вынужденные переселенцы могут принимать участие в президентских выборах и в выборах в общегосударственном многомандатном округе, однако они не могут выбирать на местных выборах".

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Как сообщалось ранее, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда начала свою рабочую поездку в Херсонскую область с общения с вынужденными переселенцами, проживающими в общежитиях в Херсоне.

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Кабмин, Переселенцы, Минветеранов, Оксана Коляда.
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