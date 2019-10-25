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Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях - советник

Зеленский лично следит за новостями в СМИ и соцсетях - советник
14:27 Сегодня Телеграф Фото: АП

Новости Украины:У Зеленского признают высокий уровень влияния социальных сетей, однако не станут ущемлять традиционные СМИ.

В Офисе Владимира Зеленского рассказали об особенностях своей методики коммуницирования с обществом посредством социальных сетей вместо традиционных средств массовой информации.

В команде президента убеждены, что такое решение вести диалог с общественностью в социальных сетях было продиктовано сегодняшними реалиями. По словам внештатного советника заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко Максима Кречетова, традиционные СМИ несколько утратили свои позиции на фоне растущего спроса на публикацию своего мнения в социальных сетях, однако такие блогеры не могут быть альтернативой журналистам в медиа. В Офисе президента заверяют, что СМИ не будут ущемляться в пользу социальных сетей, а также добавляют, что Зеленский лично следит за новостями в социальных сетях и СМИ.

Комментируя вопрос о готовности представителей власти выслушивать конструктивную критику, советник Кречетов заявил, что этой критики очень небольшой процент на фоне большого количества грязи.

На уровне облсовета Волыни выразили протест "формуле Штайнмайера"

Что касается так называемой "формулы Штайнмайера", советник подчеркивает, что в самой формуле никаких проблем нет, а есть проблема в трудностях ее восприятия "определенными политическими силами".

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Все по теме:

СМИ, Новости, Владимир Зеленский, Формула Штайнмайера, Максим Кречетов.
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