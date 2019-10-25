Арахамия продвигает создание ВСК по расследованию взрывов на складах

Новости Украины:"Слуга народа" выступает за ВСК по расследованию взрывов на складах.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает Верховной Раде создать временную следственную комиссию по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в 2014 -2018 годах.

Как сообщает сайт Верховной Рады, Арахамия в пятницу зарегистрировал проект постановления №2312 о создании временной следственной комиссии Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее, (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривом Роге (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Текст проекта постановления пока на сайте парламента не обнародован.

Ранее сообщалось, "Слуга народа" намерена внести в Раду законопроект об АМКУ как только завершится работа над приоритетными.