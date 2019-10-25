"Это не доказательство": Арахамия пояснил цель "полиграф-шоу"

Новости Украины:Арахамия говорит, что "полиграф-шоу" не может считаться доказательством.

Полиграф не может считаться доказательством в судебном процессе. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телепередачи "Право на власть" и объяснил, зачем решил пройти тест на полиграфе, передает УНН.

"Полиграф не может считаться доказательством в судебном процессе. Мы в этом "полиграф-шоу", или как его называют, хотим продемонстрировать транспарентность (прозрачность - ред.) новой власти. Никаких доказательств. Господин Холодницкий хочет расследований - пусть допрашивает, вызывает нас как свидетелей, как подозреваемых, как он хочет", - сказал он.

Как сообщалось, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. действующими народными депутатами.

В рамках расследования дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных депутатов из фракции "Слуга народа", которые являются членами комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по $30 тыс. неправомерной выгоды за голосование на заседании комитета против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

23 октября полиграф прошел заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"). 24 октября полиграф прошли член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа"), глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава подкомитета по организации и налогообложении игорного бизнеса комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Олег Марусяк (фракция "Слуга народа").