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Кучма: "Формула Штайнмайера" - это не формула мира

Кучма: "Формула Штайнмайера" - это не формула мира
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представитель Украины в ТГК Леонид Кучма высказался относительно так называемой "формулы Штайнмайера".

Так называемая формула Шнайнмаера к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира.

Об этом в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета, сказал экс-президент Украины Леонид Кучма.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на время политическая или такая - а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами" , так сказать ", - отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы - это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерацийному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе - процесс длительный, ответственный в значительной степени зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции Президента США Дональда Трампа.

"Формула Штайнмайера": у Кучмы привели полный текст письма к Сайдику (Фото)

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - отметил Кучма.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 1 октября заявил, что Украина согласовала текст "формулы Штайнмайера". По его словам, формула предусматривает принятие в Украине временного закона об особом статусе Донбасса, который станет постоянным при условии, что ОБСЕ признает местные выборы на этих территориях демократичными.

Леонид Кучма не подписывал "формулу Штайнмайера", а уведомил ОБСЕ о согласии Украины с ней.

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Донбасс, Леонид Кучма, Формула Штайнмайера.
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