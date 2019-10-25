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Пятница, 25.10.2019
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Загороднюк в НАТО: Ни у одной из этих стран опыта войны с Россией нет

Загороднюк в НАТО: Ни у одной из этих стран опыта войны с Россией нет
21:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:В Минобороны убеждены, что НАТО есть чему поучиться у Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк утверждает, что в отношениях с НАТО Украина перешла от получения помощи от альянса к обмену опытом с союзниками.

"В НАТО нас видят партнером. У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. У нас есть опыт, который мы получили трагическим путем - это пять лет войны с Россией. Ни у одной из этих стран такого опыта нет, и мы надеемся, что и не будет. Они понимают, что мы можем дать им не меньше, чем они нам", - сказал Загороднюк в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончании участия во встрече министров обороны альянса с партнерами по операции в Афганистане.

По словам министра, в ходе двухдневного визита в Брюссель у него состоялся ряд встреч. "Это был интенсивный визит: состоялся ряд встреч: с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его заместителем, ряд двусторонних встреч с представителями США, Канады, Великобритании, Польши, Литвы, Швеции, Франции, Италии и Грузии. Все страны высказали поддержку Украине и четкое понимание продолжающейся российской агрессии. Мы также дали четкие сигналы нашего абсолютного приоритета защищать наши национальные интересы, и нас в этом поддерживает альянс", - рассказал он. 

Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах

Загороднюк отметил, что в ходе каждой встречи речь шла и о "вопросе войны с Россией, борьбы с агрессией" в отношении того, что "это не вопрос Украины и России - это вопрос стабильности всего континента". "Это рассматривается с геополитической точки зрения, как вопрос стабильности региона и мира. Они понимают, что наш успех - это успех всего цивилизованного мира", - подчеркнул министр.

Кроме того, по словам главы ведомства, также прошла встреча с представителями Европейского оборонного агентства, с которым начинается ряд проектов. "Мы прошлись по списку, какие именно проекты мы можем начать", - добавил Загороднюк.

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США, НАТО, Россия, Война, Андрей Загороднюк.
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