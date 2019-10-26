Сайдик не считает реальным введение миротворцев на Донбасс: назвал условие

Новости Украины:Сайдик на данный момент не считает реальным введение миротворцев ООН на Донбасс.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик считает, что пока миротворческую миссию ООН на Донбасс ввести не представляется возможным.

Об этом он сказал в интервью Ukrlife.

"Я не сказал бы, что это в данный момент реально. Введение миротворцев возможно, если стороны договорятся. Потому что без общего согласия миротворцы ООН не могут быть на Донбассе. Нужно решение Совета Безопасности ООН. И мы все знаем, кто является членом Совета Безопасности (постоянным членом Совбеза ООН является Россия. – ред). Поэтому предпосылка – это общее согласие", – сказал он.

Он предположил, что можно было бы создать совместную миссию ООН и ОБСЕ.

"Я считаю, что более разумно было бы иметь теоретически такую совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает", – добавил спецкоординатор.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения. Министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября заявлял, что Украина будет пытаться решить военный конфликт на Донбассе на основе Минских соглашений, введение миротворческой миссии рассматривается как один из шагов в случае, если достичь мира не удастся.