Сайдик посоветовал Киеву добиться доверия жителей Золотого

Новости Украины:Мартин Сайдик рассказал о трудностях по разведению сил на Донбассе в районе Золотого-4.

Посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает, что украинская сторона должна добиться доверия жителей Золотого-4 Луганской области для разведения вооруженных сил.

Такое мнение он высказал в интервью UKRLIFE.TV.

"На этот вопрос (о том, почему не состоялось разведение сил — прим.) должны были бы дать ответ украинские собеседники, а не я... Есть сложные аспекты в Золотом и Петровском. Есть вопросы чувства безопасности местного населения, которое входит в эти зоны разведения сил", — заявил он и добавил, что если будет проведена работа с населением, тогда будет и доверие.

Как сообщалось, разведение сил у Золотого и Петровского было запланировано на 7 октября, но обстрелы боевиков его сорвали. В украинском Минобороны сообщили, что ВСУ технически готовы к разведению войск в Петровском и Золотом.

15 октября на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось договориться о новой дате разведения сил в Золотом и Петровском. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания ТКГ подтвердил, что количество нарушений режима "тишины" резко увеличилось, но одновременно заявил, что стороны подтвердили приверженность к прекращению обстрелов.

16 октября Президент Владимир Зеленский заверил, что разведение сил и средств в Петровском и Золотом не произойдет, пока не будут соблюдены семь дней "тишины", зафиксированных миссией ОБСЕ.

Председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров призывает Мартина Сайдика сложить полномочия в ОБСЕ.