"Просто придите в суд": Глава Киевской ОГА заявил о давлении со стороны Дубинского

Новости Украины:Председатель Киевской ОГА подал в суд на Дубинского

Председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян подал накануне иск в суд на народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского о защите чести и достоинства.

Об этом председатель ОГА сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Александр Дубинский в очередной раз предпринял неудачную попытку оказать информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР вроде бы против меня. Его пост случайным образом совпал с моим исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое я подал на него 25 октября в Печерский районный суд", - сообщил Бно-Айриян.

Председатель Киевской ОГА призвал депутата изложить в суде конкретные факты.

"Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну с закатанными глазами, просто придите в суд и изложите факты", - отметил он.

Ранее депутат Дубинский сообщил в Facebook, что ГБР расследует как Бно-Айриян в сговоре с облсоветом посодействовал закупке линейного ускорителя для онкобольных вдвое дороже реальной цены.

Михаил Бно-Айриян был назначен на должность председателя Киевской ОГА 10 июля этого года. 20 октября он подал в отставку.