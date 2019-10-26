Нечитайло назначен послом в Демократической Республике Тимор-Лешти

Новости Украины:Президент Украины назначил Александра Нечитайло послом в Демократической Республике Тимор-Лешти.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Нечитайло послом в Демократической Республике Тимор-Лешти (по совместительству).

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству", - говорится в указе №769/2019 от 25 октября.

Нечитайло с июня 2016 года является послом Украины в Малайзии.

Демократическая Республика Тимор-Лешти – страна на острове Тимор в Малайском архипелаге. До 1976 года – колония Португалии.