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Разумков о возвращении Украины в ПАСЕ: Не вижу предпосылок

Разумков о возвращении Украины в ПАСЕ: Не вижу предпосылок
22:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Разумков заявляет, что не видит предпосылок для возвращения украинской делегации в ПАСЕ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не видит сегодня предпосылок для возвращения украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.

"На сегодняшний день я не вижу предпосылок для изменения того решения, которое было", - сказал председатель Верховной Рады.

Разумков отметил, что в ходе поездки в Страсбург он встречался с так называемой "группой "Балтик+", которая протестует против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

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По его словам, возвращение российской делегации в ПАСЕ, это "очень опасный прецедент, потому что российская делегация была возвращена фактически без выполнения каких-либо условий резолюций, которые были применены к ней".

"То есть, если и в дальнейшем будут такие прецеденты, то это приведет к серьезному дисбалансу внутри Совета Европы и вообще в Европейском сообществе", - считает Разумков.

Он отметил, что многие международные партнеры соглашаются с его доводами, но "есть те представители разных государств, которые все равно предлагают вернуться украинской делегации".

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Разумков сообщил, что это решение будет приниматься в стенах парламента, но "я считаю, что позиция украинской делегации была в то время абсолютно корректной и правильной", а потому не видит оснований для изменения решения.

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ПАСЕ, Россия, Дмитрий Разумков, Группа Балтик+.
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