Глава Черкасской ОГА отчитался за первый сто дней работы

Новости Украины:Председатель Черкасской ОГА Игорь Шевченко отчитался за первый 100 дней пребывания в должности.

Глава Черкасской ОГА Игорь Шевченко рассказал о своей работе за первый 100 дней пребывания в должности.

Речь шла о решении неотложного вопроса отопления в Смеле, ряд договоренностей в направлении привлечения инвестиций, реализации общенациональных реформ. Отдельно глава ОГА остановился на таких объектах: реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, завершение ремонта драмтеатра, развитие учреждений здравоохранения и др.

"Речь идет не о персоналиях, а о системе регионального управления и команду, которая продолжает реализовывать стратегию развития области. Это совместная работа и работников ОГА и руководителей коммунальных учреждений области, и депутатского корпуса облсовета", - говорит Игорь Шевченко.

Приход на пост начался с ознакомления с деятельностью департаментов, коммунальных учреждений областного подчинения, непростой ситуацией в районах, где практически нет руководителей. У главы ОГА состоялись десятки встреч с руководителями учреждений, предприятий, депутатами. Произошли некоторые кадровые изменения, в частности в управлении здравоохранения.

Отопительный сезон в Смеле

Город уже несколько лет не начинал отопительный сезон вовремя. Это был длительный и сложный переговорный процесс, но на днях Кабмин выделил области безвозвратно 15,5 млн грн. Чрезвычайной ситуации удастся избежать.

Аэропорт

Одним из приоритетных направлений остается возрождения аэропорта. Но ни один из инвесторов не считает его перспективным, пока там не будет взлетно-посадочной полосы и других технических объектов.

"Самого аэровокзала мало. И очень непросто давался объект. Совещание проводили еженедельно. Реконструкция полосы практически завершена, сейчас готовы к нанесению разметки. Далее - работа с потенциальными инвесторами, в этом вопросе есть поддержка и народных депутатов", - отметил Шевченко.

Драмтеатр

После пожара в 2015-м помещение драмтеатра уже успело получить статус долгостроя.

"Постоянно держу связь с подрядчиком, в декабре сдадим в эксплуатацию. В следующем году будем привлекать средства для ремонта сцены. Но фасад сделан, помещение полностью отреставрировано, все коммуникации восстановлены. Обустройство территории вокруг театра обещает обеспечить власть", - информирует председатель ОГА.

Строительство диспетчерской "скорой"

"Годами областная власть не находила общего языка с городской. Несмотря на то, что благодаря средствам ГФРР получили возможность реализовать крутой проект, через урегулирование земельного вопроса не могли начать строительство", - говорит Шевченко.

На сегодня земельный участок на Королева 15, готов к началу строительства. Тендер на определение подрядчика уже состоялся.

Амбулатории

"Строительство 21 амбулатории нам достались в наследство от предыдущей власти. Срок сдачи в эксплуатацию затянулся по разным причинам: недобросовестные некоторые подрядчики, недоработки Казначейства, недофинансирование из местных бюджетов ... Но к новому году большую часть помещений профильный департамент обещает привести в полную готовность и закупить оборудование", - информирует глава облгосадминистрации.

На сегодня закупили медицинские автомобили: уже приобрели 23 автомобиля на более 11 млн грн. В октябре провели тендер еще на 31 авто, ожидаемая стоимость которых составляет 15,5 млн грн.

Активизировали работу в спортивной школе олимпийского резерва "Манеж". Где надстраивают второй этаж и достраивают спортивные залы. На сегодня освоили 4, млн руб. ГФРР - 4,1 млн грн, 465,2 тыс грн - средства областного бюджета.

Отрасль медицины

Открывается отделение кардиоцентра в Умани. В начале работы специалисты из Черкасс ездили обучать местных медиков. Поэтому кардиомедицине уделяют особое внимание. Ведь, по статистике, сердечные болезни одни из тех, которые чаще всего приводят к смертности.

До нового года заработает Центр трансплантации стволовых клеток костного мозга. На более 11 млн грн закупили оборудование, завершается ремонт помещений.

Уже начали нарабатывать перспективные инвестиционные проекты в области здравоохранения.

Зарегистрировали инвестиционные проекты на ГГФРР:

- "Реконструкция здания корпус № 1 с подвалом под центр паллиативной помощи по адресу: м. Черкаси, ул. Мечникова, 25.

- "Создание сети госпитальных скрининговых центров онкологических заболеваний у мужчин в Черкасской области".

Одна из самых болезненных вопросов - дороги на Черкасщине

"К моменту моего прихода к концу года объем работ выполняли на 40%. Мы же планируем выполнить на 70%, но благодаря внедренным изменениям надеемся выполнить на все 90% процентов", - заявил глава облгосадминистрации.

Экологические вопросы

"Реагируем постоянно, поступало немало жалоб о деятельности компаний МХП. Создали рабочую группу, в составе которой и представители общественности. Уже сделали выезды в Каневский и Черкасский районы, взяли пробы воды, атмосферного воздуха и почв. Результаты обнародуем и обработаем. Так же обращаем внимание на Днепр, требующее очистки. Лучшим естественным средством является зарыбление, погода еще позволяет завершить эти работы, поэтому процесс продолжается", - рассказал Игорь Шевченко.

Развитие предпринимательства и привлечения инвестиций

"Мы запускаем три центра развития предпринимательства в Золотоноше, Шпола и Белозерской ОТГ. Есть конкретные договоренности с инвесторами. В частности с компанией "APTIV" запланировали открыть предприятие по выпуску автомобильных комплектующих в Черкассах. Уже к новому году хотят запустить 200 рабочих мест. Впоследствии расширить производство до 2 тысяч рабочих мест", - говорит Игорь Шевченко.

Область работает над реализацией проекта с представителями Университета ISMA (Высшая школа менеджмента информационных систем), Латвия и Черкасским государственным бизнес колледжем об открытии филиала образовательного учреждения в городе Черкассы.

В Житомире на форуме с участием двух президентов подписали Соглашение между Черкасской ОГА и Витебским областным исполнительным комитетом Республики Беларусь.

"Контактируем, разработали предложения по сотрудничеству и уже договорились о приезде белорусов в Черкасскую область. Также провели встречу с делегацией Злинского краю Чешской Республики, обсуждены будущие направления сотрудничества в сфере медицины, образования и договорились подготовить и подписать Соглашение о сотрудничестве", - добавляет руководитель области.

Также председатель ОГА рассказал о результатах отбора кандидатов на должности глав РГА. На сегодня уже все 20 кандидатов на 20 районов области после предыдущих проверок прошли собеседование. Далее - утверждение в Офисе Президента. Все претенденты проходили через систему "ЛИФТ".

Напомним, 31 июля этого года Президент Владимир Зеленский представил нового председателя Черкасской ОГА Игоря Шевченко.