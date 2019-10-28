Как Дубинский проходил полиграф: подробности отчета (Фото)

Новости Украины:Александр Дубинский обнародовал отчет по прохождению полиграфа.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский правдиво ответил на все вопросы касательно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерной денежной награды за голосование законопроекта 2047.

Такое заключение сделал полиграфолог по прохождению детектора лжи, которое обнародовал Дубинский в своем Telegram-канале.

Отмечается также, что нардеп Дубинский не знает, кто из членов комитета может быть причастным к этому.

Во время послетестового разговора было установлено, что результаты специализированного психофизиологического исследования имеют в целом оправдательный характер.

Полиграф установил, что народный депутат не получал денежных вознаграждений или любых других за содействие в голосовании законопроектов по просьбе любых лиц за время работы в Верховной Раде.

Как сообщалось, предварительно сообщалось, что Александр Дубинский ответил на все вопросы во время тестирования на полиграфе честно.