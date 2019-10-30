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В МИД Германии прокомментировали разведение войск в Золотом

В МИД Германии прокомментировали разведение войск в Золотом
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Министерстве иностранных дел Германии прокомментировали разведение военных в Золотом, которое состоялось 29 октября.

Министерство иностранных дел ФРГ приветствовало разведения сил в районе Золотого и призвало продолжить процесс в других районах.

Об этом немецкое внешнеполитическое ведомство сообщает в Twitter.

"Начатое разведение сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможным. Это должно быть продолжено в других районах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В Золотом началось разведение сил

На брифинге в Краматорске командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что последний обстрел участка разведения в районе населенного пункта Золотое-4 СММ ОБСЕ зафиксировала 18 октября. В этом контексте он подчеркнул, что обстрел, о котором штабом операции сообщалось накануне, произошел не в зоне разведения сил и средств.

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Донбасс, ВСУ, МИД Германии, Золотое, ООС.
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