Зеленский и Меркель провели уже шестой телефонный разговор

Новости Украины:Андрей Мельник сообщил об очередном телефонном разговоре Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель провели уже шестой телефонный разговор.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

Щойно відбулася вже 6-а телефонна розмова між Президентом Володимиром Зеленським @ZelenskyyUa та Канцлером Ангелою Меркель: більш інтенсивного політичного діалогу ніж з Німеччиною немає із жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших друзів! pic.twitter.com/f1Ufa08omQ — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 30, 2019

”Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией, нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!”, - отметил дипломат.