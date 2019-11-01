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Посольство Израиля возобновило свою работу

Посольство Израиля возобновило свою работу
09:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В посольстве заявляют, что работа возобновлена по решению суда.

В пятницу, 1 ноября, посольство Израиля в Украине должно возобновить свою работу на постоянной основе. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter от 31 октября.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - сообщили дипломаты.

Напомним, 30 октября Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру, в том числе дипломатической миссии в Украине.

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Причиной является забастовка, объявленная рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля.

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Израиль, Посольство Израиля, МИД Израиля.
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