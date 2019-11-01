Скачать
Пятница, 01.11.2019
Нафтогаз увеличивает цену на газ: кого коснется
Нафтогаз увеличивает цену на газ: кого коснется
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Усик - один из претендентов на чемпионский бой: комментарий Хирна
Усик - один из претендентов на чемпионский бой: комментарий Хирна
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Украина будет требовать от РФ долгосрочного контракта на транзит газа

Украина будет требовать от РФ долгосрочного контракта на транзит газа
11:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер подчеркнул, что правительство будет придерживаться украинских интересов.

Украина на переговорах с Россией по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года будет требовать заключения долгосрочного договора с гарантиями транзита в количестве, достаточном для обслуживания отечественной газотранспортной системы.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Когда мы с ними достигнем договоренности по поводу подписания – будет видно. Но мы сейчас придерживаемся украинских интересов, это означает, что мы будем требовать долгосрочного контракта, а не на один год, и мы будем требовать гарантий транзита в достаточном количестве, чтобы можно было обслуживать газотранспортную систему", - сказал он.

Шевченко назначили замглавы Госпродпотребслужбы

При этом премьер отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда договор будет подписан, однако вчерашнее принятие закона, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), усиливает позиции нашей страны.

"Мы делаем все, чтобы соглашение было подписано в максимально короткие сроки. Благодарим вас, уважаемые депутаты, вчера вы проголосовали важный закон об анбандлинге "Нафтогаза". Это приближает нас к этой цели. У нас регулятор будет работать по европейским правилам, это дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать с совместной позицией на переговорах", - сказал он.

31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Предыдущая встреча состоялась 19 сентября.

Гончарук о госбюджете-2020: Окончательные цифры мы презентуем на следующей неделе

Переговоры были сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист "Газпром" в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Газ, Россия, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги дня 31 октября: Генсек НАТО выступил в Раде, импичмент Трампа
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 "Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС
Украинцам пообещали свободный роуминг в ЕС
В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
В Киеве ограничили скорость движения: список улиц
Хеллоуин 2019: традиции празднования Дня святых в разных уголках мира
Хеллоуин 2019: традиции празднования Дня святых в разных уголках мира
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь