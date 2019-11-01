Гончарук о госбюджете-2020: Окончательные цифры мы презентуем на следующей неделе

Новости Бизнеса:Кабмин на выходных согласует проект бюджета, окончательная версия будет передана в парламент на следующей неделе.

Правительство на выходных планирует согласовать проект закона о государственном бюджете на следующий год и внесет его на рассмотрение Верховной Рады ко второму чтению.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг.

"У нас завтра и после завтра еще будут совещания, в том числе с Президентом, поэтому окончательные цифры мы презентуем на следующей неделе. Мы намерены на выходных принять окончательный проект бюджета, который будем вносить в парламент",- сказал Гончарук.

По его словам , после этого правительство намерено провести широкие дискуссии с народными депутатами относительно проекта основного финансового документа страны.

23 октября Гончарук сообщил о том, что правительство утвердило макроэкономический прогноз на 2020 год и теперь готовит проект государственного бюджета ко второму чтению.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№2000).

Согласно документу, доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн.

Согласно законопроекта, рост экономики Украины в следующем году должен ускориться до 3,3% ВВП с одновременным замедлением инфляции до 6%. Минимальную зарплату в проект госбюджета-2020 заложен на уровне 4723 гривень.