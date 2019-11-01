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Тренировочная миссия в Ираке: Загороднюк рассказал подробности

Тренировочная миссия в Ираке: Загороднюк рассказал подробности
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Загороднюка, Украине интересно расширять сотрудничество с НАТО в миссиях Альянса.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил подробности возможного вступления Украины в небоевую тренировочную миссию НАТО в Ираке.

На совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко Загороднюк сказал: "Речь идет о консультациях и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования. Это оборудование , возможно, было произведено в советские времена или после этого, но это то, в котором наши специалисты разбираются, как оно работает, как его ремонтировать, обслуживать и т.д., то есть эти знания мы можем передать".

По словам министра, это может быть "первый шаг" Украины в Ираке.

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"Нам очень интересно вообще расширять сотрудничество с НАТО в миссиях Альянса. Это для нас абсолютно четкий и стратегический интерес. Он полезен и для Вооруженных сил, он полезен для НАТО, и для наших отношений", - заявил министр обороны.

Как сказал Загороднюк, тренировочная миссия НАТО в Ираке не является боевой. "Эта миссия проходит в тылу. Там все меры безопасности будут предприняты , и она ротационная, и это пара десятков человек, насколько я понимаю. Сейчас такой план", - сказал он.

Кроме того, отметил министр, вступление Украины в эту миссию находится в стадии переговоров, которые активно ведутся.

Как отметил Загороднюк, в Ирак может быть направлен из Украины персонал технического обслуживания для проведения тренировок в небоевой миссии.

Также он заверил, что украинский персонал "непосредственно бороться с террористами не будет".

В свою очередь Пристайко добавил, что для Украины участие в этой миссии важно с экономической точки зрения. "Это также интересно как бизнес-проект для Украины: обслуживание огромного количества техники советского производства", - сказал Пристайко.

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По словам министра, речь идет и о возможности обучения местного полицейского персонала, восстановления вертолетов, которые используются Вооруженными силами Ирака.

Пристайко отметил, что это станет вкладом Украины в борьбу Ирака с террористами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина готова внести вклад в тренировочную миссию НАТО в Ираке для борьбы с терроризмом.

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НАТО, Ирак, Йенс Столтенберг, Вадим Пристайко, Андрей Загороднюк.
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