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Дорога в НАТО: Минобороны разрабатывает стратегию по привидению ВСУ к стандартам Альянса

Дорога в НАТО: Минобороны разрабатывает стратегию по привидению ВСУ к стандартам Альянса
16:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Загороднюк подчеркнул, что для Минобороны главной задачей является достижение военных критериев членства в НАТО.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет о начале разработки "дорожной карты" приведения Вооруженных сил Украины к взаимосовместимости с армиями стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО).

Об этом он заявил на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

Загороднюк подчеркнул, что для Минобороны главной задачей является достижение военных критериев членства в НАТО, и поэтому украинские Вооруженные силы должны быть взаимосовместимыми с армиями стран-членов Альянса.

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"Мы должны это сделать в какой-то обозримый срок, и этот срок должен быть понятным как для наших граждан, так и для наших партнеров, для наших военных", - сказал Загороднюк.

Он отметил, что до сих пор не было конкретного плана, как должен произойти переход на стандарты НАТО - какие должны быть мероприятия и какая должна быть "дорожная карта".

"Это достаточно серьезное начинание - разработка этой "дорожной карты" и внедрение, но все должны знать, когда Военно-морские силы будут взаимосовместимы с ВМС стран НАТО, когда это будет с другими видами Вооруженных сил, или на бригадном уровне, когда конкретные бригады будут переходить по структуре, по методам работы на стандарты", - подчеркнул министр.

Он сказал, что для украинской стороны было важно изменить подход в общении с коллегами из НАТО, чтобы можно было четко ответить на эти вопросы.

"Именно такой новый подход был согласован в Брюсселе. Мы таким образом сейчас будем делать по каждому направлению очень конкретный, очень практичный план, без лишних заявлений о наших политических намерениях, а именно, когда каждая часть Вооруженных сил будет переходить на эту взаимосовместимость. Это было очень сильно поддержано от НАТО, и генеральным секретарем, и его заместителями, и службами, с которыми мы общались, они все говорили, что, действительно, именно это и есть нормальный подход к членству, к Программе расширенных возможностей", - заявил Загороднюк.

В этой связи он сказал, что членство Украины в НАТО - это абсолютная цель.

"Мы должны разработать практическую «дорожную карту» для обретения этих критериев. Она касается не только военной части, она касается антикоррупционных мер, потому что если у нас будет уровень коррупции, который был до сих пор, то это, конечно, будет неприемлемо для наших партнеров. Это демократический контроль. Его укрепление и закрепление в законодательстве на том уровне, который должен быть в странах НАТО. Это вопрос военного образования. Это вопрос образования гражданских и количества гражданских в министерствах, ведомствах, занимающихся силами обороны. Это подготовка и английский язык, уровень которого должен быть значительно выше", - подчеркнул министр обороны.

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Он сказал, что соответствующая работа уже начата.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк предложил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу перевести сотрудничество Украины с Альянсом в более практическую плоскость. Загороднюк сообщил генсеку НАТО приоритеты и желания Украины сделать формат сотрудничества более практичным, в частности в вопросах поддержки Военно-морских сил и помощи в модернизации вооруженных сил.

По словам министра, Украина и НАТО перезапустят формат работы. Ожидается подписание первых двух документов в этом году.

Загороднюк сообщил, что в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу, при этом Годовая национальная программа в рамках нового подхода останется.

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НАТО, Минобороны, ВСУ, Дорожная карта, Андрей Загороднюк.
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