Климпуш-Цинцадзе о ПДЧ в НАТО: Мы не предлагаем подать новую заявку

Новости Украины:Евросолидарность говорит, что надо подтвердить старую заявку на ПДЧ в НАТО, а не подавать новую.

Фракция "Европейская солидарность" предлагает не подавать новую заявку на получение Плана действий по членству в НАТО, а подтвердить представленную ранее, чтобы начать разговор о необходимых для этого конкретных шагах.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Сегодня".

"Мы не предлагаем подать новую заявку. Мы предлагаем подтвердить нашу нацеленность на получение ПДЧ, а затем членства, именно в подтверждение решения Бухарестского саммита и всех тех изменений, которые произошли в Украине. Никто не предлагает поставить на голосование решение о предоставлении Украине ПДЧ. Это просто несерьезно. Мы - люди с опытом и четкой государственной позицией и точно нацелены на то, чтобы совместно укреплять наши перспективы. Поэтому мы говорим, что стоит подтвердить эту заявку и вести разговор о том, как мы готовимся и какие конкретные шаги надо сделать, чтобы получить решение о предоставлении Украине ПДЧ ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

По её мнению, тогда уже Украина сможет настаивать, чтобы через несколько лет это решение выносилось на рассмотрение НАТО.

"А сейчас это вопрос того, что Альянс должен бы сказать: да, мы приняли это во внимание, мы это видим, мы это воспринимаем и готовы говорить о том, какой есть условно дорожная карта, как мы движемся к предоставлению Украине ПДЧ", - считает председатель профильного комитета.

В этом контексте она напомнила, что в последние годы Украине даже пришлось восстанавливать политическое решение партнеров в НАТО, чтобы Украина была признана страной-аспирантом. По ее словам, это не произошло автоматически, а стало результатом большой дипломатической работы.

Учитывая это Климпуш-Цинцадзе считает вполне логичным предложение "Евросолидарности" о принятии заявления ВР о поддержке этого курса и предоставлении полномочий и спикеру, и, согласно декларациям, президенту и премьеру подписать это письмо с подтверждением намерения Украины начать разговор о ПДЧ .

"И когда нам говорят, что, мол, наша заявка действует и ее рассмотрят, то я хочу спросить у своих коллег, таких профессиональных дипломатов, когда по их предположениям её начнут рассматривать? Мы с вами 11 лет назад подали заявку, стыдливо постучав в двери НАТО. И почему-то мы решили, что если будем просто сидеть и выполнять всю домашнюю работу, то двери в какой-то момент автоматически откроются и нам скажут:" О, Украина уже готова, давайте ей дадим ПДЧ". Без нашего напоминания , настойчивости и работы это никогда не произойдет. И если Украина продолжит сейчас стыдливо молчать, таким будет и результат ", - убеждена председатель профильного комитета.

По словам Климпуш-Цинцадзе, вся эта риторика, что, мол, "не время, главное заявка есть, мы можем рассчитывать, что когда-то нам ПДЧ предоставят", вызывает у нее беспокойство.

"Я это воспринимаю как нежелание дразнить медведя - Россию - перед мифической встречей в нормандской формате с потенциально сомнительным результатом. Думаю, что власти приняли политическое решение о том, что сейчас это может разозлить РФ, и Путин найдет еще какие-то причины и поводы (кроме тех, которые он уже назвал, и тех уступок, которые Украина уже осуществила ради этой встречи), чтобы не участвовать в нормандской формате ", - отметила она.