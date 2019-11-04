Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украина направила России ноту: что требует МИД
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Украинцев предупредили об опасности поездок в Крым
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Золотая династия: кто стал лучшим футболистом 13-го тура УПЛ
Умерла знаменитая французская певица и актриса
Умерла знаменитая французская певица и актриса

Партия "Слуга народа" проведет очередной съезд

Партия "Слуга народа" проведет очередной съезд
13:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

"Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе, делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии.

Арахамия: "Слуга народа" рассмотрит ситуацию с Яременко на фракции

Как сообщалось, председатель Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что намерен уйти с должности главы политической силы. Он пояснил, что как у спикера парламента у него много работы, и совмещать ее с работой главы партии невозможно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сьезд партии, Слуга народа, Дмитрий Разумков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Компания SpaceX успешно испытала парашют для Crew Dragon
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь