ЦИК будет транслировать вживую свои заседания

Новости Украины:Центральная избирательная комиссия начинает транслировать вживую свои заседания.

Завтра, 5 ноября, Центральная избирательная комиссия Украины начинает видеотрансляцию своих заседаний. Прямая трансляция заседаний будет осуществляться пока в тестовом режиме, их можно будет смотреть на официальном сайте ЦИК.

Это стало возможно благодаря сотрудничеству ЦИК с Координатором проектов ОБСЕ в Украине. В рамках проекта "Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине" в 2018 и первом полугодии 2019 лет Координатором был проведен тендер и осуществлена закупка конференц-системы для залов заседаний Комиссии, а также обеспечена ее установка. Она, кроме прочего, дает возможность вести онлайн-трансляции.