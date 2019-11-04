Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий

Новости Украины:На сайте Верховной Рады законопроект зарегистрирован под № 2341.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам.

Об этом депутат сообщила в Facebook.

"Понимая важность работы медицинских работников на фронте, я зарегистрировала соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медицинским работникам", который призван решить данную проблему", - написала Василевская-Смаглюк.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предусмотрено, что участниками боевых действий признаются медицинские работники, непосредственно были задействованные для выполнения своих служебных обязанностей во время военных действий в зоне проведения антитеррористической операции. Также предусмотрено предоставление льгот таким лицам.

"Целью законопроекта является устранение неравенства между должностными лицами прокуратуры, органов государственной власти и офицерами, которые, находясь в зоне проведения антитеррористической операции по несколько дней, не выполняя боевой задачи, не будучи на передовой и не принимая участия в боевых действиях, получили статус участника боевых действий, и медицинскими работниками, которые на постоянной основе выполняют свои профессиональные обязанности в зоне проведения антитеррористической операции, спасая жизни воинов Операции объединенных сил", - говорится в пояснительной записке.