"Ждем разъяснений": Пристайко осудил поездку депутата РФ в Золотое

Новости Украины:Пристайко ожидает разъяснений от РФ относительно несогласованной поездки депутата Госдумы Журавлева на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ожидает разъяснений от Российской Федерации относительно несогласованной поездки депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на Донбасс.

Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

"Считаем несогласованную поездку российского депутата Журавлева на временно оккупированную территорию Украины категорически недопустимой. Ждем разъяснений от РФ. Nota bene: демонстративное неуважение к украинскому суверенитету и территориальной целостности никогда не будет оставаться без нашего внимания", - написал Пристайко.

Вважаємо неузгоджену поїздку депутата Журавльова на тимчасово окуповану територію України категорично неприпустимою. Чекаємо роз'яснень від РФ. NB: демонстративна неповага до суверенітету та територіальної цілісності ніколи не буде лишатись без нашої уваги. https://t.co/8mj1hzTS20 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 5, 2019

Как сообщалось ранее, Журавлев во время незаконной поездки на территорию Луганской области посетил участок разведения войск № 2 в районе Золотого.

В МИД Украины выразили решительный протест в связи с этим. Дипломаты заявили, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.