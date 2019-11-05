"Ждем разъяснений": Пристайко осудил поездку депутата РФ в Золотое

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что ожидает разъяснений от Российской Федерации относительно несогласованной поездки депутата Госдумы РФ Алексея Журавлева на Донбасс.
Об этом Пристайко сообщил в Twitter.
"Считаем несогласованную поездку российского депутата Журавлева на временно оккупированную территорию Украины категорически недопустимой. Ждем разъяснений от РФ. Nota bene: демонстративное неуважение к украинскому суверенитету и территориальной целостности никогда не будет оставаться без нашего внимания", - написал Пристайко.
Вважаємо неузгоджену поїздку депутата Журавльова на тимчасово окуповану територію України категорично неприпустимою. Чекаємо роз'яснень від РФ. NB: демонстративна неповага до суверенітету та територіальної цілісності ніколи не буде лишатись без нашої уваги. https://t.co/8mj1hzTS20
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 5, 2019
Как сообщалось ранее, Журавлев во время незаконной поездки на территорию Луганской области посетил участок разведения войск № 2 в районе Золотого.
В МИД Украины выразили решительный протест в связи с этим. Дипломаты заявили, что поездки официальных лиц РФ на территорию Украины могут осуществляться с согласия украинской стороны и через открытые пункты пропуска на российско-украинской государственной границе.