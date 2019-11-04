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Визит депутата РФ в Золотое: Минобороны намерено обратиться к ОБСЕ

Визит депутата РФ в Золотое: Минобороны намерено обратиться к ОБСЕ
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Минобороны попросит разъяснений ОБСЕ в отношении депутата Госдумы в Золотом.

В Министерстве обороны отмечают, что часть города Золотое, которую посетил депутат Государственной думы России Алексей Журавлев, находилась и находится на временно оккупированной территории и не попадает в зону разведения войск.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства обороны Украины.

"Что касается посещения депутатом Госдумы РФ А. Журавлевым Луганской области, Министерство обороны Украины сообщает: Часть города Золотое находилась и находится на временно оккупированной территории. Согласно данным, так называемый визит А. Журавлева состоялся в поселок (населенный пункт-сателлит) Золотое-5, которое не попадает в зону разведения войск. Таким образом, заявления о том, что этот визит стал возможным из-за отвода ВС Украины на новые позиции некорректны и носят провокационный характер", - говорится в сообщении.

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В МОУ также подчеркивают, что любые визиты иностранных граждан в Украину, совершенные с нарушением определенного порядка пересечения государственной границы Украины, является нарушением украинского законодательства.

Кроме этого, в Минобороны планируют обратиться к Миссии ОБСЕ с просьбой дать разъяснения относительно якобы сопровождения Журавлева представителями Мониторинговой миссии.

"Относительно попыток российских СМИ создать впечатление о якобы сопровождении А. Журавлева представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинская сторона планирует обратиться к Миссии с просьбой предоставить соответствующие разъяснения. Ведь такие действия российской стороны имеют признаки неприкрытой попытки втянуть международную организацию в свои политические спекуляции", - отмечают в министерстве.

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В Минобороны также заявляют, что разведение сил и средств в указанном районе происходит планово и в соответствии с достигнутыми договоренностями в рамках Минского процесса, и просят граждан Украины и медиа "придерживаться взвешенной позиции и не распространять ложные и провокационные сообщения".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко в понедельник отметил, что поездка депутата Государственной думы России Алексея Журавлева в Золотое является нарушением всех норм и вскоре будет официальная реакция украинской стороны.

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Ранее депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого.

29 октября в 12.00 началось разведение сил вблизи Золотого.

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Минобороны, Донбасс, Алексей Журавлев, Золотое.
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