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Зеленский дал МОУ задание по созданию нового правоохранительного органа

Зеленский дал МОУ задание по созданию нового правоохранительного органа
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Минобороны должно создать Военную полицию и внедрить систему управления силами обороны, соответствующую стандартам НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Министерство обороны Украины должно создать Военную полицию, а также считает необходимым до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Зеленский во время встречи с руководством Верховного Совета и правительством поставил ряд задач в сфере обороны и безопасности Украины.

"В частности, министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен внедрить новую объединенную систему руководства и управления силами обороны, которая будет соответствовать стандартам НАТО. Кроме того, в структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган - Военная полиция", - сказано в сообщении.

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Кроме того, президент считает необходимым, чтобы до конца года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины создало концепцию объединенного реестра ветеранов и разработало проект технического задания платформы "Е-ветеран".

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Также отмечается, что Зеленский поставил задачу министру внутренних дел Арсену Авакову до конца года усовершенствовать процедуры выдачи удостоверений водителя, а также упростить процедуры аккредитации учреждений, осуществляющих подготовку и повышение квалификации водителей.

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НАТО, Минобороны, Владимир Зеленский, Военная полиция, Андрей Загороднюк.
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