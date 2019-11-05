"Три из пяти бронежилетов простреливаются": пятерым чиновникам МОУ объявлено подозрение

Новости Украины:Пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны объявлены подозрения в деле о бронежилетах.

Во вторник, 5 ноября, следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны.

"Сегодня только начато объявление подозрений. По состоянию на сегодня объявлено 5 подозрений. Все подозреваемые - высокопоставленные чиновники Минобороны: руководитель Главного управления, два его заместителя и два начальника Управления", - сказал директор Госбюро расследований Роман Труба во вторник в Киеве.

Всем пятерым объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 426 (бездействие военной власти, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

По словам Трубы, более 70% бронежилетов простреливаются из оружия, от которого должны защищать - 79 из 100.

Между тем, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, "по мнению следствия, чиновник ГУ развития и сопровождения матобеспечения ВСУ, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019г по июнь 2019г вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" в количестве 11 тыс. штук на общую сумму около 100 млн грн".

Согласно информации Генпрокуратуры, в настоящее время досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что в рамках расследования факта закупки некачественных бронежилетов для Минобороны подозрения никому не предъявлялись, все бронежилеты, не отвечающие требованиям, изъяло следствие. По словам Трубы, при закупке этой партии бронежилетов не была проведена полная проверка.