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Представительство ЕС: реформы в Украине должны сочетаться с законодательным процессом

Представительство ЕС: реформы в Украине должны сочетаться с законодательным процессом
11:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В ЕС приветствовали значительный прогресс, достигнутый в последние месяцы во многих сферах.

В Европейском Союзе подчеркнули, что скорость и эффективность реформ в Украине должны сочетаться с инклюзивным законодательным процессом.

Как сообщили в Представительстве ЕС в Украине, об этом шла речь на 5-й встрече Комитета ассоциации между ЕС и Украиной 5 ноября в Брюсселе.

Мероприятие позволило Европейскому Союзу и Украине подвести итоги по внедрению Соглашения об ассоциации и подготовиться к встрече Совета ассоциации, которая должна состояться в ближайшие месяцы, говорится в сообщении.

"ЕС приветствует обновленное и амбициозное стремление к реформам в Украине, которое отражает ожидания украинских граждан, в частности в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией, и по экономическим вопросам, имеющим прямое влияние на повседневную жизнь в Украине. Евросоюз признал ожидания достичь быстрых результатов, однако напомнил, что скорость и эффективность должны идти бок о бок с инклюзивным законодательным процессом", - говорится в заявлении.

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"ЕС особо подчеркнул важность прогресса в осуществлении судебной реформы, а также реформы прокуратуры и Службы безопасности. Стороны обсудили действия по улучшению инвестиционного климата, а также усилия по ускорению прогресса, например, в транспортном секторе", - сказано в заявлении.

В Евросоюзе напомнили, что Соглашение об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли - это дорожная карта реформ.

Кроме того, в ЕС напомнили о важной роли, которую играет эффективное гражданское общество в Украине.

"Евросоюз в очередной раз подтвердил свою непрерывную поддержку усилий Украины по осуществлению реформ, в частности посредством технической и финансовой помощи. Объем такой помощи является беспрецедентным для любой страны за пределами ЕС (15 млрд евро с 2014 года). Ее предоставление привязано к продолжению реформ в ключевых сферах, например, децентрализации и реформе государственного управления", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.

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"Евросоюз и в дальнейшем осуждает аннексию Крыма и Севастополя Россией, он остается преданным своей политике непризнания, в частности с помощью ограничительных мер. ЕС приветствует укрепление усилий относительно востока Украины. Евросоюз приветствует непоколебимую поддержку Украиной устойчивого и мирного решения конфликта на востоке, а также усилия, направленные на полное выполнение Минских соглашений. ЕС призвал Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования действовать таким же образом", - говорится в заявлении.

Как говорится в сообщении, встреча Комитета ассоциации между ЕС и Украиной стала первой со времени президентских и парламентских выборов 2019 года. Она стала поводом для обмена мнениями с представителями нового правительства Украины. Делегации возглавляли вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель управляющего директора по вопросам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешнего действия Люк Девинь.

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Брюссель, Законодательство, Европейский союз, реформы в Украине.
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