Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции по дело Дубневича

Новости Украины:Перерыв предназначен для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с жалобами.

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на час объявила перерыв в рассмотрении апелляции на меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

По словам судьи-докладчика, за 8 минут до начала заседания прокурор САП Виталий Пономаренко подал в канцелярию суда апелляционную жалобу на избранную меру пресечения.

Кроме того, во время заседания суд приобщил апелляционную жалобу одного из защитников Дубневича.

Для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с жалобами, посовещавшись на месте, коллегия судей объявила перерыв в судебном заседании на один час.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.