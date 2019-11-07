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Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции по дело Дубневича

Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции по дело Дубневича
12:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Перерыв предназначен для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с жалобами.

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на час объявила перерыв в рассмотрении апелляции на меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.

По словам судьи-докладчика, за 8 минут до начала заседания прокурор САП Виталий Пономаренко подал в канцелярию суда апелляционную жалобу на избранную меру пресечения.

Кроме того, во время заседания суд приобщил апелляционную жалобу одного из защитников Дубневича.

Для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с жалобами, посовещавшись на месте, коллегия судей объявила перерыв в судебном заседании на один час.

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2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.

Прокурор просил суд применить к Дубневичу мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.

4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Суд начал рассмотрение апелляции по делу Дубневича

По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

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Укрзализныця, Суд, Залог, Апелляция, Ярослав Дубневич, ВАКС, Защита Дубневича.
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