Суд объявил перерыв в рассмотрении апелляции по дело Дубневича

Коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда на час объявила перерыв в рассмотрении апелляции на меру пресечения народному депутату Ярославу Дубневичу.
По словам судьи-докладчика, за 8 минут до начала заседания прокурор САП Виталий Пономаренко подал в канцелярию суда апелляционную жалобу на избранную меру пресечения.
Кроме того, во время заседания суд приобщил апелляционную жалобу одного из защитников Дубневича.
Для того, чтобы стороны смогли ознакомиться с жалобами, посовещавшись на месте, коллегия судей объявила перерыв в судебном заседании на один час.
2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу в виде залога в 100 млн грн, а также обязал его носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. В пределах Украины Дубневич может передвигаться свободно.
Прокурор просил суд применить к Дубневичу мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 93 млн грн.
4 ноября адвокат Станислав Пелюк подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Дубневичу меры пресечения и просит не избирать никакой меры пресечения депутату.
Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
По данным Генпрокуратуры, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич с сообщниками завладел средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" в размере 93 млн 277 тыс. грн.
Следствие считает, что средства были получены контролируемыми Дубневичем и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.