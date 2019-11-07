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"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС

"Революционная штука": Украина хочет дополнить Договор об ассоциации с ЕС
15:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Кулеба рассказала, что Украина предложила ЕС заключить новое приложение к Соглашению об ассоциаци в сфере юстиции.

Украина предлагает Европейскому Союзу заключить новое приложение к Договору об ассоциации, касающиеся сферы юстиции.

Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своем выступлении на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

"Мы предложили Европейскому Союзу заключить новое приложение к Соглашению (об ассоциации - ред.) в сфере юстиции. Это революционная штука - там речь пойдет о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмывании денег, о пересечении границы и т.д.", - сказал Кулеба.

Он добавил, что заключение юридического приложении создаст более благоприятные условия для ведения бизнеса.

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Комментируя возможность пересмотра Договора об ассоциации между Украиной и ЕС, вице-премьер заметил, что оно согласовывалось в одной реальности, а теперь существует в другой, прежде всего в реальности экономических возможностей украинского бизнеса. По его словам, ЕС это осознает, вопрос в том, как Украина к этому подходит.

"Мы не используем термин "пересмотр соглашения", мы говорим, что соглашение надо привести в соответствие с реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а потом не сможем собрать снова вместе. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к этому с точки зрения юридической техники и переговорного процесса", - отметил Кулеба.

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Как сообщалось, Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации в 2014 году. В частности, политическая часть соглашения была подписана 21 марта 2014 года, а экономическая часть - 27 июня 2014 года.

Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно в режиме телемоста, ратифицировали это Соглашение об ассоциации 16 сентября 2014 года.

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ЕС, Европейский союз, Дмитрий Кулеба, Договор об ассоциации с ЕС.
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