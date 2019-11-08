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Зеленский сравнил Украину с неограненным алмазом и призвал инвестировать в страну

Зеленский сравнил Украину с неограненным алмазом и призвал инвестировать в страну
11:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава государства заявил, что лично будет защищать иностранные инвестиции.

Президент Украины Владимир Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом.

"Сегодня Украина – это алмаз, который требует огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а и во всем мире. И я как президент гарантирую, что готов защищать каждую вашу инвестицию, каждую вашу копейку, которую вы вкладываете в каждого украинца", - заявил он.

Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.

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"Именно люди являются нашим самым большим капиталом, это именно тот made in Ukraine, которым мы гордимся, и который дает конкурентное преимущество, потому что современная глобальная экономика фактически является экономикой талантов. Экономический рост в мире происходит преимущественно за счет инноваций, а примеры из истории говорят о том, что украинцы готовы стать первопроходцами, украинцы умеют смотреть в будущее и понимают потребности завтрашнего дня", - сказал он, призвав инвестировать в людей и стартапы украинцев.

При этом Зеленский отметил, что новая власть понимает, что она должна сделать, чтобы создать более благоприятные условия для бизнеса. Среди прочего, он назвал равные правила игры для бизнеса, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализацию процессов, реформу образования в соответствии с вызовами 21 столетия, принятие важных для экономики законов.

"Вы находитесь в действительно в феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это один из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля. Это – Украина. В течение 28 лет имитировали важные реформы, строили теневую непрозрачную систему. Мы это знаем. В результате Украина стала экономическим андердогом. Но новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, это добавляет нам адреналина, решительности и силы для мощного экономического прыжка", - сказал Зеленский.

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2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.

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Инвестиции, Президент Украины, Украинская экономика, Владимир Зеленский, Киевский экономический форум.
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