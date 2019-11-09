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Суббота, 09.11.2019
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Пристайко прокомментировал решение суда ООН

Пристайко прокомментировал решение суда ООН
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко считает победой решение Международного суда ООН.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко убежден, что решение Международного суда ООН о признании своей юрисдикции в деле Украины против Российской Федерации является победой верховенства права и прав человека.

Об этом он написал в Twitter.

"Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!", - сказал Пристайко.

Напоминаем, Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

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Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; катастрофа самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

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МИД, ООН, Суд, Вадим Пристайко.
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