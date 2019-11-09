МИД о решении суда ООН: дело Украины против РФ может двигаться вперед

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вчерашнее решение международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Краткий комментарий глава МИД оставил в Twitter.
"Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", – написал он.
Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!
— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 8 ноября 2019 г.
Накануне Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.
3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украина против России.
Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.