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МИД о решении суда ООН: дело Украины против РФ может двигаться вперед

МИД о решении суда ООН: дело Украины против РФ может двигаться вперед
10:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр иностранных дел Вадим Пристайко назвал решение Международного суда ООН по иску Украины против России настоящей победой Киева.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вчерашнее решение международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Краткий комментарий глава МИД оставил в Twitter.

"Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде", – написал он.

Накануне Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против России.

3 июня в Международном суде ООН в Гааге начались устные слушания по делу Украина против России.

Киев обвиняет Москву в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в связи российской агрессией на Донбассе. И в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за преследования крымскотатарских активистов на оккупированном РФ полуострове Крым.

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Все по теме:

Россия, МИД, Донбасс, Вадим Пристайко, Суд ООН.
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