Кулеба: Европа не решает глобальных проблем

Новости Украины:В своем выступлении на Киевском международном форуме Дмитрий Кулеба заявил, что будущее за Востоком.

По мнению вице-премьер-министра Украины Дмитрия Кулебы, Европа не решает глобальных проблем и становится более "локальной". Об этом Кулеба заявил в субботу на Киевском международном форуме.

"Я считаю, что в принципе будущее находится на Востоке, но географически, исторически, культурно мы являемся Европой, поэтому должны мыслить в категориях европейской нации в мире и той роли, которую Европа в широком смысле будет играть в будущем. Потому что по состоянию на сейчас Европа перестала быть мировой силой, она не решает глобальных проблем, а все больше становится такой локальной, местной", - сказал Кулеба.

В этом контексте он вспомнил недавние комментарии президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, в интервью британскому изданию The Economist Макрон сказал, что из-за нехватки руководящей роли США НАТО "находится в коме". Он считает, что в данный момент то, что происходит сейчас, "является смертью мозга" НАТО.