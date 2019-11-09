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Требование о введении "стандартов новостей": Бородянский говорит о "терминологическом недоразумении"

Требование о введении "стандартов новостей": Бородянский говорит о "терминологическом недоразумении"
21:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский пояснил термин "стандарт новостей" в указе Зеленского.

Правительство не собирается регулировать стандарты новостей, а слова в указе президента о "требованиях и стандартах новостей" является терминологическим недоразумением, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Уважаемые журналисты! Вас правильно обеспокоила и возмутила наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникало из-за ложного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право - исключительно профессионального сообщества" – написал Бородянский на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, власть собирается ввести понятия "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация".

"Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором. Введение определений характера информации, как новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязанностью обозначать распространяемый контент в соответствии к тому виду контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", - отметил министр.

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Он отметил, что в странах с устоявшимися демократиями, где существует журналистское самоуправление и саморегулирование/сорегулирование медиа, вопрос стандартов решаются кодексами профессиональной этики и стандартами, за неукоснительным соблюдением которых следит профессиональное сообщество.

"В Украине мы, как государство, должны создать условия для профессионального сообщества, которые сделают эту модель работающей и в нашей стране. То есть, государство не заходит на территорию, которую оно не должно регулировать, а создает надлежащие условия для саморегулирования и сорегулирование", - резюмировал Бородянский.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров законопроект о требованиях и стандартах новостей до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий указ №837/2019 обнародован пресс-службой президента в субботу. Согласно тексту документа, Кабмин обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады ряд законопроектов, регулирующих деятельность медиа в стране.

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СМИ, Владимир Зеленский, Владимир Бородянский.
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