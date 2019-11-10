Съезд "Слуг народа" продолжится после нового года

Новости Украины:Второй этап съезда "Слуги народа" состоится до 15 февраля.

Внеочередной съезд партии "Слуга народа" в воскресенье постановил разделить собрание политической силы на два этапа.

Вторая часть съезда партии должна состояться до 15 февраля 2020 года.

"До этого момента мы как раз сможем провести процедуру подготовки местных партийных ячеек и изменить морально и юридически устаревший устав нашей партии", - заявил новоизбранный глава партии "Слуга народа" и зампредседателя фракции в парламенте Александр Корниенко.

Напомним, 10 ноября состоялся первый съезд партии "Слуга народа", на котором сложил свои полномочия Дмитрий Разумков, а новым главой партии стал Александр Корниенко.