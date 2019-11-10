"Неожиданно": Арахамия прокомментировал идею "Голоса" о выходе из Минских соглашений

Новости Украины:Выход Украины из Минских соглашений приведет к отмене санкций против РФ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что реализация предложения партии "Голос" о выходе Украины из Минских договоренностей может привести к отмене международных санкций против Российской Федерации.

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам после съезда партии "Слуга народа".

"Неожиданно для меня звучит такое заявление, потому что партию "Голос" я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристами-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из Минских договоренностей означает почти автоматически отмены многих санкций относительно Российской Федерации. Я не знаю, есть ли кто-то в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций относительно РФ", - сказал Арахамия.

По мнению Арахамии, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук обеспокоен дальнейшей стратегией нормандского формата и поэтому предлагает остановиться и накопить финансовый, военный, дипломатический ресурсы, а потом двигаться дальше.

Как сообщалось ранее, партия "Голос" обнародовала заявление, что единственным эффективным путем для Украины считает выход из Минских договоренностей и "замораживание" ситуации до усиления собственных позиций.