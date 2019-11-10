"Много исторических законопроектов": что будут рассматривать в Раде на неделе

Новости Украины:Арахамия рассказал, чем займется Рада на неделе.

Представитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что на пленарной неделе с 12 по 15 ноября Верховная Рада планирует рассмотреть Государственный бюджет-2020 во втором чтении, законопроекты по урегулированию добычи янтаря, демонополизации "Укрспирта" и земельной реформе.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после съезда партии "Слуга народа" в воскресенье.

"У нас много исторических законопроектов стоит одновременно на недели - и бюджет... и легализация янтаря, например, демонополизация "Укрспирта", в целом вопросы, которые никто не решал до этого, земельная реформа. Каждый вопрос сам по себе мог бы занять пару недель. Мы хотим четыре таких больших вопроса рассмотреть на одной неделе. Будет трудно, жарко, будет много интриг, скандалов, расследований", - сказал Арахамия.

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.