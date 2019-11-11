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Геращенко о показаниях Тейлора: Новая украинская власть обвиняет в войне против Украины - Украину, а не РФ

Геращенко о показаниях Тейлора: Новая украинская власть обвиняет в войне против Украины - Украину, а не РФ
15:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Геращенко говорит, что Зеленский должен ответить, давал ли он поручение Ермаку взять на Украину вину за войну на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский должен прямо сообщить, давал ли он своему советнику Андрею Ермаку директиву озвучивать совпадающую с кремлевской позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко обнародовала пресс-служба партии.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал Конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины - Украину, а не Россию. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", - подчеркнула Геращенко.

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"Общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы", - заключила она.

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Как сообщалось, временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что, как сказал сопровождающий дипломатов помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, украинская власть сделала всё, что обязалась, чтобы "поехать на встречу с россиянами, и чтобы россияне покинули эту часть страны (Украины – Ред.)". "И это разведение является подготовкой к будущей встрече (в Нормандском формате – Ред.)", - добавил он.

Также Тейлор сообщил, что Ермак во время встречи с ним и бывшим специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером 14 сентября прямо обвинял Порошенко в войне на Донбассе.

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Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор, Андрей Ермак.
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