"Упростить все, что можно": Дубилет рассказал о реформах госслужбы

Новости Украины:Дубилет рассказал о главных направлениях реформирования НАГС.

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет представил новоназначенного председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Александра Стародубцева.

Как сообщает Правительственный портал, при этом Дубилет акцентировал внимание на главных задачах НАГС.

"Все, что можно, упростить, а то, что осталось, - перевести полностью в электронную форму", - сказал Дубилет, раскрывая ключевые направления реформирования государственной службы.

По его мнению, приоритетом является приближение стандартов, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

Кроме того, министр анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.

"Я надеюсь, что НАГС станет именно тем центром, благодаря которому государственные служащие всех уровней будут развиваться", - добавил чиновник.

В свою очередь глава НАГС Александр Стародубцев выразил свое видение основных направлений деятельности НАГС на ближайший год, среди которых: HR и диджитализация, реформирование НАГС, отказ от несвойственных функций, запуск новых проектов.