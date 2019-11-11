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Посол Франции: В возможном срыве "нормандского саммита" будет виновата РФ

Посол Франции: В возможном срыве "нормандского саммита" будет виновата РФ
22:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Посол Франции говорит, что в случае срыва саммита "нормандского формата", виновата будет Россия.

Если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью газете "День".

"Со своей стороны, мы стремимся сделать так, чтобы были выполнены все условия, которые сделают возможным проведение этой встречи. Ведь если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине российской стороны", - сказал посол.

В то же время он подчеркнул: "Мы верим, что встреча состоится". "Мы постоянно работаем, ежедневно на уровне президента Республики продолжается работа по подготовке этого саммита", - добавил де Понсен.

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Дипломат заметил, что президент Макрон перезагрузил определенные аспекты, и сегодня ведется поэтапная работа.

"Ближайший этап на этом пути - проведение саммита в "нормандском формате". При этом мы не фиксируемся на сложных вопросах метафизического характера, на которые пока нет ответа. Мы отдаем предпочтение конкретной работе с постепенным продвижением вперед и созданием условий для того, чтобы приблизить перспективу мира", - сказал посол Франции в Украине.

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Как сообщалось ранее, 11 ноября Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого обсудила ход подготовки к саммиту в "нормандском формате".

В то же время в сообщении на сайте Кремля подчеркивается, что стороны обсудили подготовку "возможного саммита" в нормандском формате.

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Франция, Нормандский формат, Этьен де Понсен.
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