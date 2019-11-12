Стародубцев рассказал о сокращении чиновников, назвал "единственный адекватный путь"

Новости Украины:Стародубцев заявляет, что базовой моделью реформы государственного управления является сокращение количества госслужащих и повышение зарплат.

Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев заявляет, что базовой моделью реформы государственного управления является сокращение количества государственных служащих и повышение зарплат.

Об этом он сказал на брифинге о ходе реформы государственного управления и основных направлениях работы агентства.

"Базовая модель, которая сейчас рассматривается, это мы уменьшаем количество и повышаем зарплаты тем, кто остался. Но для того, чтобы вести базовую предметную дискуссию на эту тему, мне не хватает модели зарплат, которую мы разработаем", - сказал Стародубцев.

По его словам, модель зарплат государственным служащим появится примерно через 4 месяца.

По мнению Стародубцева, "единственный адекватный путь - увольнять их по функциям".

"То есть, если мы понимаем, что эта функция не нужна ... Я хочу идти от функций, я понимаю, что, возможно, будут давить, чтобы я шел по количеству, но я хочу удержаться в рамках функций", - сказал глава НАГС.

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство приняло решение о сокращении штата районных государственных администраций на 18,5 тыс. позиций.