Скачать
Вторник, 12.11.2019
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
"Янтарный" законопроект принят: что грозит черным копателям
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
В ПЦУ назвали действенный способ защиты от инфекций
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Зозуля признан лучшим футболистом месяца в Альбасете
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)
Сериал "Титаны" от DC продлили на третий сезон (Видео)

Стародубцев рассказал о сокращении чиновников, назвал "единственный адекватный путь"

Стародубцев рассказал о сокращении чиновников, назвал "единственный адекватный путь"
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Стародубцев заявляет, что базовой моделью реформы государственного управления является сокращение количества госслужащих и повышение зарплат.

Председатель Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Александр Стародубцев заявляет, что базовой моделью реформы государственного управления является сокращение количества государственных служащих и повышение зарплат.

Об этом он сказал на брифинге о ходе реформы государственного управления и основных направлениях работы агентства.

"Базовая модель, которая сейчас рассматривается, это мы уменьшаем количество и повышаем зарплаты тем, кто остался. Но для того, чтобы вести базовую предметную дискуссию на эту тему, мне не хватает модели зарплат, которую мы разработаем", - сказал Стародубцев.

"Упростить все, что можно": Дубилет рассказал о реформах госслужбы

По его словам, модель зарплат государственным служащим появится примерно через 4 месяца.

По мнению Стародубцева, "единственный адекватный путь - увольнять их по функциям".

"То есть, если мы понимаем, что эта функция не нужна ... Я хочу идти от функций, я понимаю, что, возможно, будут давить, чтобы я шел по количеству, но я хочу удержаться в рамках функций", - сказал глава НАГС.

Страна в смартфоне: как чиновники перейдут со спецсвязи на приложение в телефоне

Как сообщалось ранее, министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство приняло решение о сокращении штата районных государственных администраций на 18,5 тыс. позиций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Госслужба, Александр Стародубцев, НАГС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Осенний маникюр 2019: ТОП-7 лучших цветов лака для коротких ногтей (Фото)
02 Назван овощ для снижения артериального давления
03 Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
04 Итоги дня 11 ноября: увольнение Геруса и рост цены на газ
05 Маникюр 2019: актуальные тенденции и стильные тренды ноября (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА
&quot;Антонов&quot; продал самолет впервые за 4 года
"Антонов" продал самолет впервые за 4 года
Рынок земли: что думают украинцы
Рынок земли: что думают украинцы
&quot;Очень переживаю за Настю&quot;: почему продюсер &quot;Ласкового мая&quot; раскрывает подробности состояния актрисы
Андрей Разин раскрывает правду о здоровье Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь