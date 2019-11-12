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Зеленский подписал закон об изменениях в Таможенный кодекс

Зеленский подписал закон об изменениях в Таможенный кодекс
15:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский подписал "антипиратские" изменения в Таможенный кодекс.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины" № 202-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, цель закона - приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского Союза, является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Отмечается также, что реализация закона усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через таможенную границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности государства.

Закон вносит изменения в Таможенный кодекс Украины, в частности, дает определение терминов: "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, то есть товарам, которые были изготовлены с согласия правообладателя или товарам, изготовленных лицом, уполномоченным правообладателем на производство определенного количества товаров, в частности, если их количество превышает оговоренное между этим лицом и правообладателем.

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Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

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Таможня, Закон, Таможенный кодекс, Владимир Зеленский.
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