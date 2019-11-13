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Рада предварительно одобрила законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине

Рада предварительно одобрила законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине
11:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Законопроект предусматривает запрет на распространение пластиковых пакетов с 1 января 2022 года.

Верховная Рада 12 ноября поддержала в первом чтении законопроект №2051-1 девяти депутатов коалиционной фракции "Слуга народа" о запрете реализации пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксо-биоразлагаемых пластиковых пакетов на территории Украины с 1 января 2022 года.

За принятие такого решения проголосовало во вторник 365 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Основной альтернативой пластиковым пакетам в мире являются биоразлагаемые пакеты. Однако недостаточное законодательное регулирование в Украине стало причиной коллизии, когда потребители вводятся в заблуждение, считая, что пакет, который они покупают, не вредит окружающей среде", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Авторы указывают, что разложение оксо-биоразлагаемого пакета создает миллион микроскопичных частиц пластика, которые никуда не исчезают.

Согласно документу, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда. Он также не коснется биоразлагаемых пакетов, однако законопроект предусматривает их обязательную маркировку в соответствии с Национальным стандартом ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015.

Законопроект предусматривает, что несоответствующие требованиям пакеты, которые останутся к 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

Помимо того предлагается запретить работникам объектов розничной торговли и ресторанного бизнеса как-либо склонять потребителя к приобретению пластиковых пакетов.

Законопроект предполагает введение штрафов за реализацию пластиковых пакетов или оксо-разлагаемых пакетов под видом биопакетов, а также за склонение к их покупке в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг, сейчас 17 грн - ред), при повторном нарушении – от 200 до 500 нмдг.

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Авторы в пояснительной записке отмечают, что в Украине есть необходимые мощности для производства биопакетов, но на них пока отсутствует спрос.

"Установление запрета на распространение обычных пластиковых пакетов помимо чрезвычайно положительного влияния на состояние окружающей среды будет стимулировать спрос на производство биоразлагаемых пакетов, удешевит их для конечного потребителя", - говорится в документе.

Как сообщалось, группа из 60 депутатов Верховной Рады прошлого созыва в январе этого года уже регистрировала подобный законопроект (№9057), предполагавший постепенный отказ от реализации пластиковых пакетов с 1 января 2021 года, однако этот документ даже не был включен в повестку дня.

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Окружающая среда, Пластиковые пакеты.
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