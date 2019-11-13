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В Берлине не знают, когда состоится встреча в "нормандском формате"

В Берлине не знают, когда состоится встреча в "нормандском формате"
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Представитель Ангелы Меркель заявил, что в данный момент ведутся переговоры для скорейшего его проведения.

Дата следующей встречи лидеров "нормандской четверки" все еще неизвестна, продолжаются переговоры.

Об этом сказал в среду на брифинге официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт.

"Сегодня я все еще не могу назвать дату проведения встречи. Но что я могу сказать, что переговоры на рабочем уровне продолжаются с целью подготовить саммит в ближнем будущем", - сказал Зайберт.

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По его данным, есть общее желание провести такую встречу в ближайшем будущем.

Об этом, в частности, шла речь во время телефонного разговора канцлера Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Зайберт также упомянул о разведении войск в выходные возле Петровского и Богдановки после станицы Луганской и Золотого.

"Федеральное правительство приветствует это как важную часть установления доверия", - сказал его представитель.

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11 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой обсудила ход подготовки к саммиту в "нормандском формате".

В то же время в сообщении на сайте Кремля подчеркивается, что стороны обсудили подготовку "возможного саммита" в нормандском формате.

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Германия, Ангела Меркель, Берлин, Штеффен Зайберт, Нормандский формат.
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